Banda del Río Salí: las cámaras de seguridad lo captaron cuando golpeaba a su pareja y quedó detenido

Un nuevo episodio de violencia de género fue registrado este domingo en Banda del Río Salí. Los vigías lo observaron a través de las cámaras del sistema de monitoreo municipal y pudieron intervenir.
A las 8.50, un domo detectó a un joven agrediendo físicamente a una mujer en la intersección de Congreso y Costanera, a orillas del Río Salí.
La señal en vivo permitió alertar a los móviles más cercanos, que llegaron en minutos para separar a las partes y trasladar al agresor a la dependencia policial.
La víctima, identificada como Y.C., era usuaria del sistema de Alertas BRS, una aplicación que el municipio entrega a mujeres que hayan sufrido hechos violentos o consideren que pueden estar en riesgo. Sin embargo, en el momento del incidente se constató que sus datos de contacto estaban desactualizados, lo que dificultó la comunicación directa durante la emergencia. Desde el Centro de Monitoreo se le solicitó que se acerque a actualizar su información para optimizar la respuesta en caso de futuros episodios.
El agresor fue identificado como J.F., alias “Gallo”, con domicilio en la misma zona donde ocurrió el hecho.
Las autoridades destacaron que la actuación coordinada entre el personal en calle, el Centro de Monitoreo y las herramientas tecnológicas municipales permitió una respuesta rápida y eficaz, y remarcaron la importancia de que las usuarias del sistema de alertas mantengan sus datos siempre actualizados.