Banda del Río Salí: las cámaras de seguridad lo captaron cuando golpeaba a su pareja y quedó detenido

La víctima, identificada como Y.C., era usuaria del sistema de Alertas BRS, una aplicación que el municipio entrega a mujeres que hayan sufrido hechos violentos o consideren que pueden estar en riesgo. Sin embargo, en el momento del incidente se constató que sus datos de contacto estaban desactualizados, lo que dificultó la comunicación directa durante la emergencia. Desde el Centro de Monitoreo se le solicitó que se acerque a actualizar su información para optimizar la respuesta en caso de futuros episodios.