 Banda del Río Salí: las cámaras de seguridad lo captaron cuando golpeaba a su pareja y quedó detenido
Secciones
Seguridad

Banda del Río Salí: las cámaras de seguridad lo captaron cuando golpeaba a su pareja y quedó detenido

El sistema de monitoreo municipal guió a los vigías hasta el lugar y posibilitó una rápida intervención. La víctima era usuaria del programa de alertas, pero sus datos estaban desactualizados.

Hace 34 Min

Un nuevo episodio de violencia de género fue registrado este domingo en Banda del Río Salí. Los vigías lo observaron a través de las cámaras del sistema de monitoreo municipal y pudieron intervenir. 

A las 8.50, un domo detectó a un joven agrediendo físicamente a una mujer en la intersección de Congreso y Costanera, a orillas del Río Salí.

La señal en vivo permitió alertar a los móviles más cercanos, que llegaron en minutos para separar a las partes y trasladar al agresor a la dependencia policial.

La víctima, identificada como Y.C., era usuaria del sistema de Alertas BRS, una aplicación que el municipio entrega a mujeres que hayan sufrido hechos violentos o consideren que pueden estar en riesgo. Sin embargo, en el momento del incidente se constató que sus datos de contacto estaban desactualizados, lo que dificultó la comunicación directa durante la emergencia. Desde el Centro de Monitoreo se le solicitó que se acerque a actualizar su información para optimizar la respuesta en caso de futuros episodios.

El agresor fue identificado como J.F., alias “Gallo”, con domicilio en la misma zona donde ocurrió el hecho.

Las autoridades destacaron que la actuación coordinada entre el personal en calle, el Centro de Monitoreo y las herramientas tecnológicas municipales permitió una respuesta rápida y eficaz, y remarcaron la importancia de que las usuarias del sistema de alertas mantengan sus datos siempre actualizados.

Temas Banda del Río SalíViolencia de género
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Otro fin de semana marcado por los accidentes en motos: un muerto y cuatro heridos

Otro fin de semana marcado por los accidentes en motos: un muerto y cuatro heridos

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra

Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Comentarios