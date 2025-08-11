Insólita fuga en Caleta Olivia: un preso pidió ir al baño y escapó por la ventana de una comisaría

El episodio tuvo lugar cerca de las 19. Según fuentes citadas por La Opinión Austral, Bunge estaba alojado en un calabozo sin baño propio y solicitó a un guardia ser trasladado al sanitario del sector medio de la comisaría. Mientras se encontraba allí, uno de los celadores atendió una llamada telefónica y, al regresar, advirtió que el detenido ya no estaba.