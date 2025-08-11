Insólita fuga en Caleta Olivia: un preso pidió ir al baño y escapó por la ventana de una comisaría

Una escena digna de una película policial ocurrió este sábado en la comisaría Tercera de Caleta Olivia, Santa Cruz. Emiliano Bunge, un hombre detenido por robo, logró fugarse luego de pedir permiso para ir al baño y aprovechar un descuido para escapar por una ventana.
El episodio tuvo lugar cerca de las 19. Según fuentes citadas por La Opinión Austral, Bunge estaba alojado en un calabozo sin baño propio y solicitó a un guardia ser trasladado al sanitario del sector medio de la comisaría. Mientras se encontraba allí, uno de los celadores atendió una llamada telefónica y, al regresar, advirtió que el detenido ya no estaba.
La puerta del pasillo hacia la cuadra del personal permanecía abierta y una ventana entreabierta marcaba el posible camino de huida. Todo habría ocurrido en cuestión de minutos, sin que nadie lograra impedirlo.
Operativo cerrojo y pedido de colaboración
Tras confirmarse la fuga, la Policía de Santa Cruz activó un operativo cerrojo que se extendió a Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y zonas cercanas. Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan ubicar al prófugo.
Efectivos realizaron rastrillajes en domicilios vinculados a Bunge, aunque hasta el momento no hubo resultados. En paralelo, la División de Investigaciones y la DDI analizan las cámaras de seguridad de la comisaría para reconstruir el recorrido del detenido y confirmar cómo logró salir del edificio.
Ante la posibilidad de que intente abandonar la zona, las fuerzas de seguridad recomendaron extremar precauciones en rutas y caminos, y advirtieron a la población sobre el riesgo de trasladar a personas desconocidas o aceptar pedidos de viaje de origen dudoso.
Investigación interna en marcha
La fuga abrió un frente interno en la Policía santacruceña. La investigación busca establecer cómo se vulneraron los protocolos de seguridad y quiénes serían responsables del descuido que permitió que un detenido escapara en un contexto supuestamente controlado.
El caso mantiene en alerta a la región, con un mensaje claro de las autoridades: cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para dar con el paradero de Emiliano Bunge.