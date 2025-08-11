Estudiar inglés en Tucumán: cómo inscribirse a la convocatoria para las becas “Paola Tacacho”

En homenaje a la memoria de Paola Tacacho, docente de inglés asesinada en Tucumán hace algunos años, Athens Language School lanzó una convocatoria para otorgar becas destinadas a quienes deseen aprender inglés y no cuenten con recursos económicos para hacerlo.
Mariana Castillo, licenciada en Inglés y CEO de Athens Language School, explicó a LA GACETA que esta iniciativa nace como un tributo a Paola, quien fue no solo una docente destacada sino también amiga y colega de ella en la universidad.
“Mi primer objetivo es un homenaje y que los alumnos sigan estudiando inglés con el nombre de Paola, para que su legado trascienda”, señaló en LG Play.
Las becas están dirigidas a personas residentes en Yerba Buena o zonas cercanas, con dos categorías: niños y adolescentes desde los siete años, y adultos mayores de 18 años, sin límite de edad. “No pedimos demasiados requisitos, solo que tengan ganas de aprender y que su situación económica no les permita costear un curso de inglés”, aclaró Mariana.
La convocatoria para las becas “Paola Tacacho” fue lanzada en 2023, aunque su repercusión fue moderada. Por eso, desde Athens Language School buscan aumentar la difusión especialmente en redes sociales para que más personas puedan acceder a esta oportunidad.
Los interesados pueden postularse ingresando a la página web www.thenslanguageschool.com, donde encontrarán los requisitos y deberán contar sus motivaciones para estudiar inglés. También pueden contactarse a través del Instagram oficial @AthensLanguageSchool.
Mariana destacó que esta beca "es una chance para que más tucumanos aprendan inglés", y a la vez "mantener vivo el recuerdo de una profesora que dejó una huella en la comunidad educativa de la provincia".