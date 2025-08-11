 Estudiar inglés en Tucumán: cómo inscribirse a la convocatoria para las becas “Paola Tacacho”
Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Estudiar inglés en Tucumán: cómo inscribirse a la convocatoria para las becas “Paola Tacacho”

Athens Language School busca brindar acceso gratuito al aprendizaje del idioma a niños, adolescentes y adultos con recursos limitados.

Hace 1 Hs

En homenaje a la memoria de Paola Tacacho, docente de inglés asesinada en Tucumán hace algunos años, Athens Language School lanzó una convocatoria para otorgar becas destinadas a quienes deseen aprender inglés y no cuenten con recursos económicos para hacerlo.

Mariana Castillo, licenciada en Inglés y CEO de Athens Language School, explicó a LA GACETA que esta iniciativa nace como un tributo a Paola, quien fue no solo una docente destacada sino también amiga y colega de ella en la universidad. 

“Mi primer objetivo es un homenaje y que los alumnos sigan estudiando inglés con el nombre de Paola, para que su legado trascienda”, señaló en LG Play.

Las becas están dirigidas a personas residentes en Yerba Buena o zonas cercanas, con dos categorías: niños y adolescentes desde los siete años, y adultos mayores de 18 años, sin límite de edad. “No pedimos demasiados requisitos, solo que tengan ganas de aprender y que su situación económica no les permita costear un curso de inglés”, aclaró Mariana. 

La convocatoria para las becas “Paola Tacacho” fue lanzada en 2023, aunque su repercusión fue moderada. Por eso, desde Athens Language School buscan aumentar la difusión especialmente en redes sociales para que más personas puedan acceder a esta oportunidad.

Los interesados pueden postularse ingresando a la página web www.thenslanguageschool.com, donde encontrarán los requisitos y deberán contar sus motivaciones para estudiar inglés. También pueden contactarse a través del Instagram oficial @AthensLanguageSchool.

Mariana destacó que esta beca "es una chance para que más tucumanos aprendan inglés", y a la vez "mantener vivo el recuerdo de una profesora que dejó una huella en la comunidad educativa de la provincia".

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Jaldo, crítico con Milei: Se va a pasar los cuatro años vetando leyes

Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Avenida Roca o Néstor Kirchner: la calle que en Tucumán parece tener dueño

Avenida Roca o Néstor Kirchner: la calle que en Tucumán parece tener dueño

Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: Lo testimonial conmigo no va

Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: "Lo testimonial conmigo no va"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comentarios