Estudiar inglés en Tucumán: cómo inscribirse a la convocatoria para las becas “Paola Tacacho”

Las becas están dirigidas a personas residentes en Yerba Buena o zonas cercanas, con dos categorías: niños y adolescentes desde los siete años, y adultos mayores de 18 años, sin límite de edad. “No pedimos demasiados requisitos, solo que tengan ganas de aprender y que su situación económica no les permita costear un curso de inglés”, aclaró Mariana.