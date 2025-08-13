La UNT lanza un curso nivelatorio para nuevos alumnos de Agronomía y Zootecnia

Prepararse antes de empezar la carrera puede marcar la diferencia. Consciente de esta realidad, la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) habilitó las inscripciones para el Curso de Nivelación 2025/2026 pensado para quienes quieran ingresar a Ingeniería Agronómica o Ingeniería Zootecnista.
El curso busca que los aspirantes lleguen al primer año con bases sólidas en Matemática, Química y comprensión de textos, áreas clave que suelen presentar dificultades en los exámenes iniciales. Según informó la UNT en su sitio oficial, los estudiantes podrán optar por dos opciones: cursar los módulos completos o rendir exámenes de suficiencia. Quienes aprueben estos exámenes quedarán exentos de asistir a las clases de esa materia.
La inscripción estará disponible hasta 31 de agosto de 2025 mediante un formulario online en faz.unt.edu.ar Para completar el trámite es necesario pagar un bono único de $ 50.000, que puede pagarse en la Tesorería o mediante una transferencia bancaria.
Una oportunidad para llegar con ventaja
Ingresar a la universidad suele ser un cambio de ritmo y de exigencia para la mayoría de los estudiantes. En esa situación, un curso nivelatorio no sólo ofrece conocimientos básicos para el inicio, sino también una primera experiencia en la dinámica académica.
Esta instancia es clave para que los estudiantes se familiaricen con la vida universitaria: conocer el campus, entender la estructura de cátedras, saber cómo acceder a apuntes y participar en foros de consultas.
Lo que hay que saber antes de anotarse
El formulario de inscripción ya está disponible en la web oficial de la Facultad. Al completarlo, los aspirantes deben adjuntar la documentación personal requerida y el comprobante de pago. El costo del bono, que en esta edición es de $ 50.000, se destina al sostenimiento de las actividades de ingreso.
El curso se dicta en el Centro Herrera, ubicado en avenida Kirchner 1.900, donde también funciona la oficina “Ingreso”. Allí se puede consultar cualquier duda administrativa o académica durante el período de inscripción.
En cuanto a la modalidad, quienes elijan rendir las evaluaciones de suficiencia deben presentarse en las fechas que la Facultad publicará en las próximas semanas. Si aprueban, podrán concentrarse directamente en la inscripción definitiva a la carrera. En cambio, quienes no superen el examen deberán asistir a los módulos completos, lo que implica una cursada previa al inicio de clases.
Proyección a futuro
Tanto la Ingeniería Agronómica como la Ingeniería Zootecnista forman parte de las carreras estratégicas para el desarrollo productivo de Tucumán y la región. La primera se enfoca en la producción vegetal y el manejo sustentable de recursos, mientras que la segunda aborda la producción animal y la optimización de sistemas ganaderos.
Ambas tienen un alto nivel de inserción laboral, no sólo en el ámbito provincial sino también a nivel nacional e internacional. El curso nivelatorio se presenta entonces como una inversión inicial para maximizar las posibilidades de éxito en un recorrido académico riguroso, pero con grandes oportunidades.
La Facultad recuerda que la información oficial y las actualizaciones del cronograma estarán disponibles en faz.unt.edu.ar También recomienda a los interesados seguir las redes sociales institucionales, donde se publican avisos sobre becas, actividades extracurriculares y charlas de orientación vocacional.