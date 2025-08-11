 El insólito festejo que dejó a un piloto de Nascar con la clavícula rota
El insólito festejo que dejó a un piloto de Nascar con la clavícula rota

Se trata de Connor Zilisch, piloto de 19 años que tuvo que ser hospitalizado tras obtener la serie NASCAR XFINITY.

Hace 3 Hs

Lo que parecía una celebración perfecta en la serie XFinity de Nascar terminó de forma insólita y dolorosa. Connor Zilisch, ganador de la competencia, salió de su auto para compartir el triunfo con el público, pero uno de sus pies quedó enganchado en la puerta. El piloto perdió el equilibrio, cayó de costado y quedó inmóvil sobre el asfalto.

La escena generó preocupación inmediata. El personal médico intervino rápidamente, lo colocó en una camilla y lo trasladó en ambulancia a un centro de salud. El diagnóstico fue contundente: fractura de clavícula. Horas después, su equipo, JR Motorsports, informó que el joven corredor había recibido el alta médica.

La jornada, que debía estar marcada por la alegría, se tiñó de angustia. La imagen de Zilisch tendido en el piso tras el golpe recorrió las redes, mientras se aguardaban novedades sobre su estado. La preocupación se extendió también por su futuro inmediato en las pistas.

El propio protagonista llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en X. Zilisch expresó que salió del hospital y ya está mejorando. Destacó que las tomografías de su cabeza no mostraron daños y que la única consecuencia fue la clavícula rota, además de agradecer a los médicos por su rápida atención y por evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.

Una lesión que lo aleja de las pistas

Aunque se encuentra fuera de peligro, el piloto no podrá competir, al menos, en la próxima carrera de la Cup Series, Go Bowling at the Glen. La lesión implica un tiempo de recuperación que lo mantendrá alejado de la acción en un momento clave de la temporada.

No es la primera vez que el estadounidense sufre un revés físico este año. En Talladega, un fuerte choque contra la pared le provocó una lesión en la espalda baja, impidiéndole correr en la fecha siguiente. El nuevo accidente reaviva la preocupación sobre su resistencia física en un calendario tan exigente.

Hospital Centro de Salud Zenón SantillánEstados Unidos
