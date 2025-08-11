El insólito festejo que dejó a un piloto de Nascar con la clavícula rota

El propio protagonista llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en X. Zilisch expresó que salió del hospital y ya está mejorando. Destacó que las tomografías de su cabeza no mostraron daños y que la única consecuencia fue la clavícula rota, además de agradecer a los médicos por su rápida atención y por evitar que el incidente tuviera consecuencias más graves.