Así jugaría la Selección Argentina ante una posible ausencia de Lionel Messi en la doble fecha FIFA

La Selección Argentina, ya con el boleto asegurado al Mundial 2026, cerrará su participación en las Eliminatorias de la Conmebol a inicios de septiembre enfrentando a Venezuela y Ecuador. La presencia de Lionel Messi es una incógnita debido a una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha. Sin una fecha clara de regreso, no está confirmado que integre la lista de convocados. En dos de los últimos tres compromisos, el equipo nacional jugó sin su capitán y logró reemplazarlo sin perder peso en el juego.
Las más recientes ausencias de Messi desde el inicio se dieron ante Uruguay y Brasil, en marzo, y frente a Chile, en junio. En este último, el rosarino estuvo convocado pero comenzó en el banco. En esas ocasiones, Thiago Almada asumió el mando del juego, un rol que el entrenador Lionel Scaloni le confía desde hace tiempo. Fue llevado al Mundial de Qatar en 2022 contra todos los pronósticos y en las últimas convocatorias respondió con actuaciones destacadas.
El exjugador de Vélez vivió un 2024 consagratorio y en el presente brilla en el Lyon de Francia. Contra Uruguay mostró destellos de calidad en la primera parte y lideró la remontada en la segunda, coronándola con un golazo desde fuera del área para sellar el 1-0. En el clásico ante Brasil, en la histórica goleada 4-1, no marcó ni asistió, pero intervino con claridad en las jugadas que terminaron en goles de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.
Frente a Chile, no le pesó la responsabilidad pese a tener a Messi sentado como suplente. Todo el juego del seleccionado pasó por el mediapunta de 24 años, que le sirvió un pase preciso a Julián para el único gol del partido. Esas presentaciones lo consolidaron como la revelación y lo transformaron en una pieza clave del esquema argentino.
En paralelo, Paulo Dybala perdió el lugar que en el pasado ocupaba como sustituto natural de Messi. Aunque atraviesa un gran momento en la Roma, las lesiones lo marginaron de la selección desde septiembre de 2024. Incluso podría cubrir el rol por la derecha, ya que también es zurdo como Almada, pero sus reiterados problemas físicos lo dejaron sin convocatorias en las últimas fechas FIFA.
Otras variantes de Scaloni
Mientras Almada ocupó el rol principal, Scaloni probó alternativas para el resto del mediocampo. Contra Chile y Uruguay utilizó a Giuliano Simeone para aportar velocidad por las bandas y tres volantes por detrás. En cambio, ante Brasil reforzó la mitad adelantando a Rodrigo De Paul y rodeando a Almada con Enzo Fernández, Mac Allister, Leandro Paredes y nuevamente Fernández, logrando un control absoluto del juego.