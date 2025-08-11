Así jugaría la Selección Argentina ante una posible ausencia de Lionel Messi en la doble fecha FIFA

La Selección Argentina, ya con el boleto asegurado al Mundial 2026, cerrará su participación en las Eliminatorias de la Conmebol a inicios de septiembre enfrentando a Venezuela y Ecuador. La presencia de Lionel Messi es una incógnita debido a una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha. Sin una fecha clara de regreso, no está confirmado que integre la lista de convocados. En dos de los últimos tres compromisos, el equipo nacional jugó sin su capitán y logró reemplazarlo sin perder peso en el juego.