Francia no olvida: el nuevo capítulo de silbidos contra Emiliano "Dibu" Martínez

El estadio Velodrome volvió a ser escenario de tensión hacia Emiliano "Dibu" Martínez durante el amistoso entre Aston Villa y Olympique de Marsella. Desde la final del Mundial de Qatar 2022, parte de la afición francesa mantiene un rencor visible hacia el arquero, que esta vez se hizo sentir con silbidos y abucheos apenas su imagen apareció en la pantalla gigante. Aunque no ingresó al campo, su sola presencia desató una ola de desaprobación entre los hinchas locales.
En este compromiso de preparación para la próxima temporada, el conjunto dirigido por Unai Emery perdió 3-1 ante el equipo francés. El neerlandés Marco Bizot fue titular en el arco inglés, mientras que Martínez se mantuvo en el banco. Entre los protagonistas argentinos, Emiliano Buendía entró en el segundo tiempo para los visitantes, y en el lado marsellés jugaron Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.
Las muestras de rechazo hacia el arquero argentino se repiten en suelo francés. El 9 de enero, en Mónaco, ya había sido silbado desde el arranque, y el 9 de abril vivió un clima hostil en el Parque de los Príncipes frente al PSG. Incluso antes de calentar, ya llovían los insultos. Según medios franceses, hubo cánticos ofensivos, y el periodista Moisés Llorens relató en ESPN que las agresiones verbales llegaron a su familia.
Llorens sostuvo que “les hizo mucho daño el Dibu, ya no solo la selección argentina en la final del Mundial ni Lionel Messi... El Dibu los volvió locos, los trastocó completamente. Dudo que pueda venir con tranquilidad a Francia”.
Fiel a su estilo, Martínez respondió con actitud desafiante. En su última visita a París llegó con una gorra que lucía las cuatro estrellas de la selección argentina, gesto que los medios franceses interpretaron como provocación. El diario Le Parisien incluso destacó que se tiñó el cabello con colores albicelestes, describiendo que fue “copiosamente silbado” y “muy insultado” durante toda su estadía en la capital.
A días del arranque de la temporada y con rumores de un posible pase a un gigante europeo, el arquero sigue sumando reconocimientos. Fue nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin, que ya conquistó en 2023 y 2024, siendo el único en lograrlo dos veces seguidas. Su aporte fue vital para que el Aston Villa alcanzara los cuartos de final de la Champions League y terminara sexto en la Premier League, asegurando plaza en la Europa League.
Un presente de alto nivel internacional
En la última campaña disputó 53 partidos y recibió 61 goles, según Transfermarkt. Además, con la selección argentina fue figura en la conquista de la Copa América 2024 y en la clasificación al Mundial 2026. Recordado por su atajada a Randall Kolo Muani en la final de Qatar 2022 y su actuación en los penales, cerró la temporada en el puesto 18 de la votación al mejor jugador del mundo por France Football.