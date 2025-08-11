Francia no olvida: el nuevo capítulo de silbidos contra Emiliano "Dibu" Martínez

Las muestras de rechazo hacia el arquero argentino se repiten en suelo francés. El 9 de enero, en Mónaco, ya había sido silbado desde el arranque, y el 9 de abril vivió un clima hostil en el Parque de los Príncipes frente al PSG. Incluso antes de calentar, ya llovían los insultos. Según medios franceses, hubo cánticos ofensivos, y el periodista Moisés Llorens relató en ESPN que las agresiones verbales llegaron a su familia.