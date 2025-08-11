Socios de Corinthians destituyeron a su presidente por corrupción

Melo ya había sido suspendido temporalmente por el Consejo Deliberativo tras una denuncia de la Policía Civil de São Paulo, que investigaba presuntas irregularidades en un contrato de patrocinio con la empresa de apuestas “Vai de Bet”. Según la pesquisa, parte de los fondos de ese acuerdo habría terminado en manos de una compañía relacionada con el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil. El dirigente rechazó públicamente estas acusaciones, pero el mes pasado la Justicia aceptó la denuncia del Ministerio Público y lo procesó junto a exdirigentes y empresarios por asociación ilícita, lavado de dinero y robo.