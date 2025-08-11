 Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: "Lo testimonial conmigo no va"
Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: "Lo testimonial conmigo no va"

La jefa municipal aclaró que su compromiso "está con terminar el mandato en la capital"; ratificó, sin embargo, su alineamiento con el proyecto del oficialismo provincial.

Hace 4 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dejó en claro su postura sobre las candidaturas testimoniales en el marco del año electoral. “Lo testimonial conmigo no va”, afirmó este lunes la jefa municipal, y aclaró que el gobernador, Osvaldo Jaldo, “nunca” le ofreció encabezar una lista bajo esa modalidad porque conoce su manera de trabajar.

“Él sabe que lo que prometo a la gente lo cumplo. Por eso valoro que respete las decisiones personales e institucionales. Me quedan dos años de gestión en la Municipalidad y tengo la responsabilidad de cumplirla”, expresó.

Chahla ratificó que seguirá alineada con el peronismo y defendiendo “la presencia del Estado en áreas clave como la educación, la salud, la atención a personas con discapacidad y la obra pública”. En ese sentido, resaltó los avances de su gestión, como las rampas de accesibilidad y la pavimentación de más de 90 cuadras para conectar barrios.

Rossana Chahla.

“Estamos trabajando en varios barrios. Queremos que los espacios verdes pasen a manos del municipio para transformarlos en plazas y lugares de encuentro”, precisó.

Consultada sobre una eventual candidatura testimonial de Jaldo, fue tajante: “Voy a acompañar todo proyecto político que decida el gobernador. Tenemos una agenda común que incluye más pavimento, más plazas, salud, educación y todas las cosas que creemos que debe garantizar el Estado”.

Temas San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoRossana ChahlaPúblicoArgentina
