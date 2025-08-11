Chahla respaldó a Jaldo y valoró que respete su decisión: "Lo testimonial conmigo no va"

Chahla ratificó que seguirá alineada con el peronismo y defendiendo “la presencia del Estado en áreas clave como la educación, la salud, la atención a personas con discapacidad y la obra pública”. En ese sentido, resaltó los avances de su gestión, como las rampas de accesibilidad y la pavimentación de más de 90 cuadras para conectar barrios.