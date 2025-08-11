 Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn
Nueve finales por delante: qué debe ajustar San Martín después del golpe en Puerto Madryn

“San Martín es un equipo que tiene que ascender”, dijo Mariano Campodónico. Luego de la dura derrota, la prioridad es recuperar fiabilidad para encarar una recta final apretada.

