“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

Favio Orsi y Sergio Gómez rompieron el silencio sobre uno de los episodios más tensos de su carrera. En una entrevista con Mundo Ascenso, la dupla técnica recordó su paso por Atlético, al que llegaron después de dirigir a San Martín, y revelaron que vivieron situaciones de extrema violencia con la barra del club de 25 de Mayo y Chile.
“Nosotros una sola vez fuimos a un equipo sin pensar. Esa única vez. Con el resultado puesto en ese club, aprendimos todo lo que no tenía que pasar con tema barrabravas y demás. Entrenábamos con la barra en la platea. Pasó de todo”, relató Orsi.
El momento más grave, según contaron, se dio en un arribo al Monumental José Fierro. “Hemos llegado a la cancha y, al bajar del micro, quedamos rodeados de personas mostrándonos revólveres y demás”, indicó Gómez.
Orsi y Gómez no precisaron en qué encuentro ocurrió el episodio, pero dejaron en claro que marcó un antes y un después en su relación con la violencia en el fútbol. Hasta el momento, Atlético no emitió una respuesta oficial a las declaraciones.