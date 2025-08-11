“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

Favio Orsi y Sergio Gómez rompieron el silencio sobre uno de los episodios más tensos de su carrera. En una entrevista con Mundo Ascenso, la dupla técnica recordó su paso por Atlético, al que llegaron después de dirigir a San Martín, y revelaron que vivieron situaciones de extrema violencia con la barra del club de 25 de Mayo y Chile.