Revelan una carta inédita de Benedicto XVI donde desmiente rumores sobre su renuncia

Después de casi ocho años como Pontífice, Benedicto XVI renunció a la Cátedra de Pedro “por falta de fuerzas y con total libertad”, tal como él mismo detalla en la misiva dirigida al teólogo italiano Nicola Bux. La carta responde a las preguntas y controversias surgidas en torno a su renuncia, incluyendo teorías que sugerían que su decisión no fue voluntaria o que su renuncia no había sido completa.