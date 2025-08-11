 Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa
El 2025 sumó una nueva ruptura en el mundo del espectáculo: el hijo de una leyenda del fútbol atraviesa una separación tras una década de amor, se alejó de las redes sociales y vive su dolor en la intimidad de su hogar en Nápoles.

Hace 2 Hs

El 2025 parece no ser el año del amor para el mundo del espectáculo. Las rupturas sentimentales se acumulan y, esta vez, la noticia involucra a uno de los hijos de Diego Maradona. Diego Maradona Jr. y su esposa, Nunzia Pennino, pusieron fin a una relación que llevaba una década y un matrimonio de cinco años. La noticia fue confirmada por la periodista Carolina Molinari en el programa Puro Show.

“Hay una separación internacional —adelantó Molinari—. Le escribí al protagonista de esta pareja y me lo confirma. Me dice que, si bien todavía no firmaron los papeles del divorcio, están pasando un muy mal momento”.

La pareja se había casado en 2020 y tienen dos hijos: un varón nacido en 2018 y una niña llegada años después. Hoy, según revelaron en el ciclo televisivo, el hijo del Diez atraviesa la ruptura desde su casa en Nápoles, aislado y con un perfil bajo. Incluso cerró sus redes sociales, aunque confió a la periodista que planea reactivarlas “dentro de poco”.

Un golpe emocional difícil de procesar

“Ella estuvo en Argentina. Él mucho no quiere hablar, se ve que está triste, cerró sus redes. Me dijo: ‘Es un mal momento’. Y me aclaró: ‘Aún no firmamos la carta’, que así le llaman en Italia a los papeles del divorcio”, explicó Molinari, quien describió a Maradona Jr. como “muy educado, amoroso y con una historia de vida muy compleja”.

Esa “historia de lucha” se refiere al largo proceso para ser reconocido legal y públicamente por su padre, Diego Armando Maradona. El momento más recordado ocurrió en la casa de Villa Devoto, cuando el astro salió a saludar junto a su hijo, mostrando por primera vez un vínculo que había tardado décadas en concretarse. “Fue un instante que me puso la piel de gallina —recordó Pampito Perelló— porque había costado muchísimo llegar a eso”.

Hoy, el heredero del Diez enfrenta un nuevo capítulo doloroso. La separación de Nunzia Pennino, con quien compartió una vida familiar lejos del ruido mediático, marca un antes y un después en su historia personal.

