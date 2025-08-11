Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa

El 2025 parece no ser el año del amor para el mundo del espectáculo. Las rupturas sentimentales se acumulan y, esta vez, la noticia involucra a uno de los hijos de Diego Maradona. Diego Maradona Jr. y su esposa, Nunzia Pennino, pusieron fin a una relación que llevaba una década y un matrimonio de cinco años. La noticia fue confirmada por la periodista Carolina Molinari en el programa Puro Show.