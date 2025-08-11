 Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas
DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

El “Decano” y la “Lepra” se medirán este miércoles en Salta por los octavos de final de la Copa Argentina.

Hace 3 Hs

Atlético Tucumán afrontará este miércoles uno de los duelos más esperados del semestre. Tras eliminar a Boca en los 16avos de final, el equipo dirigido por Lucas Pusineri buscará seguir avanzando en la Copa Argentina cuando se cruce con Newell’s, por los octavos, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

De cara a este partido, la organización de la Copa Argentina -encargada de la venta de entradas- confirmó el cronograma y los precios para ambas parcialidades. La venta para los hinchas del “Decano” se abrirá hoy, de 10 a 17, en las boleterías de la Liga Tucumana de Fútbol, con prioridad para los socios. Mañana continuará en el mismo lugar y horario. Ya en la previa del encuentro, el miércoles, se podrán adquirir en la boletería Sur del estadio salteño, entre las 13 y las 17. Vale aclarar que en esta ocasión no habrá venta exclusiva para los socios del "Decano" y se pondrán en venta alrededor de 15.000 tickets.

Los simpatizantes de Newell’s también tendrán su punto de venta asignado. Podrán conseguir sus entradas el lunes, de 13 a 20, y el martes, de 9 a 15, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, accediendo por la Puerta 6. El mismo miércoles, en Salta, el expendio se trasladará a la boletería de Platea del Martearena, de 13 a 17.

Los valores establecidos son de $25.000 para menores, $35.000 para populares y $50.000 para plateas. Los tickets podrán adquirirse en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, ya que todas las boleterías estarán equipadas con PosNet.

El encuentro se disputará el miércoles desde las 19.30 y promete ser una verdadera fiesta en las tribunas, con el condimento de un cruce directo por un lugar en la siguiente fase. Atlético buscará seguir alimentando el sueño que comenzó con una victoria resonante ante Boca y que ahora tendrá un nuevo capítulo frente a la “Lepra” rosarina, en un escenario neutral que espera recibir a miles de hinchas de ambos lados.

