Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

De cara a este partido, la organización de la Copa Argentina -encargada de la venta de entradas- confirmó el cronograma y los precios para ambas parcialidades. La venta para los hinchas del “Decano” se abrirá hoy, de 10 a 17, en las boleterías de la Liga Tucumana de Fútbol, con prioridad para los socios. Mañana continuará en el mismo lugar y horario. Ya en la previa del encuentro, el miércoles, se podrán adquirir en la boletería Sur del estadio salteño, entre las 13 y las 17. Vale aclarar que en esta ocasión no habrá venta exclusiva para los socios del "Decano" y se pondrán en venta alrededor de 15.000 tickets.