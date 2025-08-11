 La insólita presentación de Marcos Rojo en Racing
Secciones
DeportesFútbol

La insólita presentación de Marcos Rojo en Racing

La "Academia" presentó al exBoca con un mensaje creativo en redes, esquivando una palabra que remite a su clásico rival.

Hace 3 Hs

Racing presentó una nueva incorporación con una particularidad que no pasó inadvertida. Marcos Rojo, quien se sumó oficialmente al plantel que dirige Gustavo Costas, tiene un apellido que parece prohibido en el mundo académico. El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club, llamó la atención por un detalle peculiar: en ningún momento mencionaron el apellido del defensor, evitando así una palabra que en Avellaneda suele asociarse con el clásico rival, Independiente. Con un juego de palabras, la institución lo presentó como “Marcos se Copa”, destacando que ya es jugador del “Primer Grande” y que firmó un vínculo por un año.

El exjugador de Boca llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con el club de la Ribera y de inmediato se sumó a los entrenamientos en el predio Tita Mattiussi. A pesar de que en el conjunto "xeneize" había sido separado del grupo por decisión de Miguel Ángel Russo, Rojo se mantuvo en actividad, lo que le permitiría estar a disposición para el próximo compromiso copero. De hecho, su debut podría darse este martes, cuando Racing visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, no todo será sencillo para el experimentado defensor. Debido a que la rescisión con Boca se produjo después del 24 de julio, fecha límite de la ventana de transferencias, no podrá participar en el torneo Clausura. El reglamento establece que, para ser inscripto como jugador libre, la desvinculación debe concretarse antes de ese día. Por este motivo, el zurdo solo podrá disputar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, al menos mientras no haya una resolución diferente por parte de la AFA.

En Racing no descartan buscar alternativas legales para que pueda sumar minutos en el certamen local. Un recurso de amparo o la detección de algún vacío reglamentario podrían ser las llaves para lograr la habilitación. La dirigencia sabe que su presencia sería clave en un calendario cargado de compromisos y que su experiencia internacional es un plus para el equipo.

Mientras tanto, Rojo ya vive su nueva etapa con entusiasmo. Con pasado en el Manchester United y en la Selección Argentina, el defensor de 35 años se suma a un proyecto que apunta alto en los dos frentes disponibles. Aunque en Avellaneda eviten pronunciarlo, la realidad es que el “Rojo” ahora viste de celeste y blanco, y su estreno oficial podría llegar en un escenario de máxima exigencia continental.

Temas UruguayClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubCopa Libertadores de América 2015Miguel Ángel RussoMarcos RojoCopa Libertadores de AméricaGustavo Costas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El día que Mauro Icardi cazó una paloma, la cocinó y se la comió en Barcelona

El día que Mauro Icardi cazó una paloma, la cocinó y se la comió en Barcelona

Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

El error que vinculó a Atlético Tucumán con una mala experiencia que tuvieron Orsi y Gómez

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

No hubo enfrentamientos entre las parcialidades, dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

"No hubo enfrentamientos entre las parcialidades", dijo Agüero Gamboa en relación a la vuelta de los visitantes a Tucumán

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Atlético Tucumán- Newells: lo que tenes que saber sobre la venta de entradas

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Polémica en Asunción: descalifican al argentino Mateo Kalejman tras ganar el oro en ciclismo contrarreloj

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comentarios