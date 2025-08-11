La insólita presentación de Marcos Rojo en Racing

El exjugador de Boca llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con el club de la Ribera y de inmediato se sumó a los entrenamientos en el predio Tita Mattiussi. A pesar de que en el conjunto "xeneize" había sido separado del grupo por decisión de Miguel Ángel Russo, Rojo se mantuvo en actividad, lo que le permitiría estar a disposición para el próximo compromiso copero. De hecho, su debut podría darse este martes, cuando Racing visite a Peñarol de Uruguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.