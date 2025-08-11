Otro fin de semana marcado por los accidentes en motos: un muerto y cuatro heridos

Los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas se multiplican en la provincia y este fin de semana se cobraron la vida de un hombre y dejaron al menos cuatro heridos, en diferentes sinietros viales.
De acuerdo con estudios que lleva adelante el Gobierno tucumano, se estima que el 82% de los accidentes involucran motos y las víctimas suelen tener entre 20 y 30 años. Y las cifras relevadas el fin de semana por la Policía parecen sostener las estadísticas.
Durante la noche del domingo, un hombre murió al accidentarse con una moto Yamaha Ybr 125 CC, en la entrada de El Cadillal. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro vial.
Pero lamentablemente, los registros policiales comenzaron unas horas antes, cuando un grupo de motocilistas escapaban de una picada clandestia. Un joven de 24 años, domiciliado en la capital, perdió el control de su vehículo y debió ser trasladado en ambulancia al Centro de Salud.
Al mismo centro asistencial fueron derivados dos hermanos que pasadas las 17 habrían sido embestidos por una camioneta, cuando circulaban, de sur a norte, por la ruta 301, en una moto Rouser 160CC. Sufrieron lesiones de diferentes consideración.
Por último, en Los Ralos, un adolescente se accidentó al carse de la moto cuando viajaba con su abuelo por el barrio Yona, en Delfín Gallo. Fue atendido en el Hospital de Niños. Sufrió politraumatismos y se encuentra fuera de peligro.