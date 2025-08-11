 Otro fin de semana marcado por los accidentes en motos: un muerto y cuatro heridos
Secciones
Seguridad

Otro fin de semana marcado por los accidentes en motos: un muerto y cuatro heridos

Un hombre falleció en El Cadillal. Los lesionados fueron hospitalizados.

ASISTENCIA. El Centro de Salud recibió a la mayoría de los lesionados por accidentes de motos de este fin de semana. FOTO TOMADA DE MSPTUCUMAN.GOV.AR
Hace 3 Hs

Los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas se multiplican en la provincia y este fin de semana se cobraron la vida de un hombre y dejaron al menos cuatro heridos, en diferentes sinietros viales.

De acuerdo con estudios que lleva adelante el Gobierno tucumano, se estima que el 82% de los accidentes involucran motos y las víctimas suelen tener entre 20 y 30 años. Y las cifras relevadas el fin de semana por la Policía parecen sostener las estadísticas. 

Durante la noche del domingo, un hombre murió al accidentarse con una moto Yamaha Ybr 125 CC, en la entrada de El Cadillal. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro vial.

Pero lamentablemente, los registros policiales comenzaron unas horas antes, cuando un grupo de motocilistas escapaban de una picada clandestia. Un joven de 24 años, domiciliado en la capital, perdió el control de su vehículo y debió ser trasladado en ambulancia al Centro de Salud.

Al mismo centro asistencial fueron derivados dos hermanos que pasadas las 17 habrían sido embestidos por una camioneta, cuando circulaban, de sur a norte, por la ruta 301, en una moto Rouser 160CC. Sufrieron lesiones de diferentes consideración.  

Por último, en Los Ralos, un adolescente se accidentó al carse de la moto cuando viajaba con su abuelo por el barrio Yona, en Delfín Gallo. Fue atendido en el Hospital de Niños. Sufrió politraumatismos y se encuentra fuera de peligro. 

Temas Hospital Del Niño JesúsDelfín GalloHospital Centro de Salud Zenón SantillánEl CadillalLos RalosInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
1

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comienza una semana completa de paro en la UNT
2

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
3

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
5

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
6

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra

Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

El lapsus de Diana Mondino

El lapsus de Diana Mondino

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Comentarios