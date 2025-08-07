La cruzada para frenar los accidentes en Tucumán: “Hoy la pandemia son los siniestros viales”

En respuesta a una de las problemáticas sociales más persistentes en Tucumán, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó la conformación de una mesa multisectorial público-privada destinada a enfrentar de manera integral la problemática de los accidentes de tránsito en la provincia. “Hoy la pandemia son los siniestros viales”, afirmó a LA GACETA el funcionario.
Según datos preliminares, el 82% de los accidentes involucran motos y las víctimas suelen tener entre 20 y 30 años. Un 15% de ellas termina en terapia intensiva o pierde la vida. Ante esto, Amado explicó que la iniciativa de conformar una mesa multisectorial surgió a partir de reuniones informales con distintos actores sociales interesados en la seguridad vial. Entre ellos, mencionó al empresario Matías Matuk, quien desde el sector privado venía impulsando acciones de concientización, como la donación de cascos.
“Le propuse que hiciéramos una reunión entre lo público y lo privado. Así fue como nos encontramos con los ministros de Salud, Obras Públicas, Seguridad, Educación, junto a fundaciones como León e Ibatín, la Asociación de Productores de Seguros, Meta Bici, magistrados y aseguradoras”, detalló.
El ministro fue contundente. “Una persona con lesiones graves por un accidente en moto puede estar hasta 20 días internada en una cama de hospital, ocupando recursos que podrían destinarse a otras patologías. Esto afecta al sistema de salud, a la organización social y a la seguridad de todos”.
Normas y educación vial
Amado consideró indispensable una revisión normativa. “Hoy cualquiera puede comprar una moto sin saber manejar ni tener licencia, y eso es un despropósito que tenemos que corregir. Debemos trabajar también en cambios legales”, sostuvo.
En cuanto al rol educativo, consideró que es necesario reforzar la enseñanza de seguridad vial en las escuelas: “Desde cuarto grado ya se enseña, pero quizás debemos profundizar, sacarlos del aula y llevarlos a espacios donde vean la realidad. Solo así se construye conciencia”.
Recordó que fue coautor de la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados, como ejemplo de una norma que fue internalizada socialmente. “Necesitamos que la gente actúe igual cuando ve a alguien sin casco o manejando imprudentemente. Hay que cambiar la cultura”.
El apoyo del Gobierno y un dato alarmante
Amado indicó que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo, del vicegobernador Miguel Acevedo y de todo el gabinete. “Tucumán no puede seguir con estos números. En 2024 hubo 233 víctimas fatales por siniestros viales, y ese número podría ser mayor, porque solo contempla datos del sistema público”, advirtió.
El ministro confirmó que también trabajarán para unificar estadísticas y generar políticas más efectivas con base en información precisa. “Queremos que se involucren todos los niveles: policía, municipios, transporte y salud. Si no actuamos ahora, esto va a seguir creciendo”.
Finalmente, destacó que esta política será un ejemplo del trabajo conjunto entre Estado y sector privado: “El gobernador siempre dice que lo mejor es trabajar en equipo, y esta no será la excepción. El compromiso está asumido. No podemos seguir lamentando muertes evitables”.