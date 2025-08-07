La cruzada para frenar los accidentes en Tucumán: “Hoy la pandemia son los siniestros viales”

Según datos preliminares, el 82% de los accidentes involucran motos y las víctimas suelen tener entre 20 y 30 años. Un 15% de ellas termina en terapia intensiva o pierde la vida. Ante esto, Amado explicó que la iniciativa de conformar una mesa multisectorial surgió a partir de reuniones informales con distintos actores sociales interesados en la seguridad vial. Entre ellos, mencionó al empresario Matías Matuk, quien desde el sector privado venía impulsando acciones de concientización, como la donación de cascos.