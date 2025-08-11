El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

En el pronóstico para la semana, el SMN anticipa para mañana otra jornada soleada y calurosa, con una mínima de 9 °C y una máxima que llegaría hasta los 24 °C. Mientras que para el miércoles se espera el incremento de la nubosidad y un leve descenso de la temperatura. La mínima fue de 10 °C y la máxima de 20 °C.