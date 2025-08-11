El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

Con el cielo despejado y mucho sol, la semana comenzará en Tucumán con dos días calurosos, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa máximas que superarán los 20 °C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura mínima fue de 7 °C, mientras que la sensación térmica quedó registrada en 5 °C. La nubosidad fue de apenas un 25 % y la humedad fue del 80 %.
La temperatura subirá rápidamente y para la hora del almuerzo se anuncia una media de 18 °C, mientras que el cielo seguirá despejado. La humedad descendería hasta un 45 %. Los vientos sería suaves del sector sudeste.
Los momentos más cálidos se sentirán durante la siesta tarde, cuando la temperatura suba hasta los 21 °C, mientras que la sensación térmica sería de 23 °C. La humedad se mantendrá en torno al 35 %, con vientos del sudeste.
A la noche, según el SMN, el cielo se mantendrá despejado y la humedad subirá al 60%. La temperatura descenderá hasta los 14 °C y, durante la madrugada, llegaría hasta los 10 °C.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
En el pronóstico para la semana, el SMN anticipa para mañana otra jornada soleada y calurosa, con una mínima de 9 °C y una máxima que llegaría hasta los 24 °C. Mientras que para el miércoles se espera el incremento de la nubosidad y un leve descenso de la temperatura. La mínima fue de 10 °C y la máxima de 20 °C.