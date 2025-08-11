 El Mollar: piden imputar a siete sospechosos de usurpación
El Mollar: piden imputar a siete sospechosos de usurpación

La Fiscalía los acusó por presunta asociación ilícita en el “Loteo Gaucho Castro”. El juez resolverá hoy si admite el avance de la causa.

PROCEDIMIENTOS POLICIALES. Durante el verano, el Gobierno ordenó una serie de operativos para recuperar los terrenos usurpados en El Mollar. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero 11 Agosto 2025
Temas Dique La AngosturaEl MollarMónica García de TargaEDETGilda Pedicone
