 Una calamidad en África: más de 60 muertos por hambre
Secciones
Mundo

Una calamidad en África: más de 60 muertos por hambre
11 Agosto 2025

Al menos 63 personas murieron de desnutrición en una semana en El Fasher, ciudad asediada en el oeste de Sudán en guerra, en África, indicó un responsable del ministerio de Salud de ese país. “La mayoría son niños y mujeres”, declaró. Ese balance solo concierne a las personas que pudieron llegar a un hospital.

El Fasher, capital de Norte Darfur, es asediada desde hace más de un año por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR), en guerra contra el ejército desde abril de 2023. La ciudad es la segunda capital regional de Darfur aun controlada por el ejército.

“Gaza muere de hambre”, dice el cura argentino en el terreno

“Gaza muere de hambre”, dice el cura argentino en el terreno

Cerca del 40% de los niños de menos de cinco años en El Fasher sufren de desnutrición aguda, 11% de forma severa, según el Programa Alimentario Mundial (PAM).

Ya en su tercer año, el conflicto causó decenas de miles de muertos, desplazó a millones y provocó lo que la ONU califica de “peor crisis humanitaria en el mundo”.

Temas Africa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: Tucumán no es Rosario y eso les molestó

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

La confesión del hermano de Diego Fernández, el joven que estuvo enterrado 40 años al lado de donde vivió Gustavo Cerati

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Sexualmente hablando: mujeres célibes

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

Comentarios