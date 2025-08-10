Turf: Standartd ganó y ya apunta al Gran Premio “Batalla de Tucumán”

El primer intento de amenaza llegó de parte de Latan Craf, que acortó distancia hasta ponerse a tres cuerpos. Sin embargo, la yegua nacida en el haras Firmamento no tuvo resto para ir por más. Fue entonces cuando, en plena recta final, Golden Warrior apareció con una atropellada potente que despertó cierta expectativa en la tribuna. Pero Standartd, con la serenidad de un veterano, mantuvo el control de la situación. “En el final se amansó un poco, aunque nunca estuvo en riesgo. Ganó con mucha solvencia”, aseguró su jinete.