 El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores
Secciones
DeportesFútbol

El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores

La segunda etapa de la competencia tendrá cuatro grupos de cinco equipos. Los cuatro primeros avanzarán a cuartos de final.

CONVOCANTE. Jorge Newbery, que siempre lleva mucha gente a cada cancha, estará en la etapa definitoria. Foto gentileza de José Nieto.
Hace 2 Hs

La segunda rueda del Anual de la Liga Tucumana no contará con la participación de Sportivo Guzmán, el equipo que ganó las últimas ediciones y fue subcampeón en 2025. Tampoco estarán Atlético (que tiene ocho títulos) ni Atlético Concepción (suma cuatro campeonatos).

Sin embargo, sí estarán varios clubes que alguna vez se consagraron campeones, como Unión del Norte, Central Norte, San Martín, San Fernando, Almirante Brown, Jorge Newbery (campeón 2025) y Concepción FC. Además, habrá ciudades que contarán con dos equipos en competencia, como Tafí Viejo y Concepción.

En total, son 20 los clubes ya clasificados a la segunda etapa, que se dividirán en dos grupos de 10 equipos cada uno. Esta fase se jugará a una sola rueda, y los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final. En juego estarán dos plazas para el Regional Federal Amateur, cuya edición comenzará en octubre (Newbery, Sportivo y Ateneo Parroquial Alderetes ya tienen asegurada su participación en ese torneo).

¿Cómo quedaron conformados los grupos de la segunda rueda?

Grupo A: Unión del Norte, Tucumán Central, Central Norte, Talleres y Villa Mitre. 

Grupo B: Ateneo, San Antonio, Bella Vista, San Martín y San Fernando. 

Grupo C: San Pablo, Unión Simoca, San Juan, Almirante Brown y Famaillá. 

Grupo D: Social y Graneros, Jorge Newbery, San Lorenzo (Santa Ana), Concepción FC y Azucarera Argentina

Los otros 20 equipos disputarán un repechaje dividido en cuatro grupos de cinco clubes, en donde buscarán evitar los cuatro descensos a la Primera B previstos.

Temas ConcepciónSan Miguel de TucumánTafí ViejoClub Sportivo GuzmánClub Atlético Central NorteConcepción Fútbol ClubClub Atlético Jorge Newbery de AguilaresSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un “espacio de calma” nace en una escuela de Concepción

Un “espacio de calma” nace en una escuela de Concepción

Cómo cocinar el mejor locro del país, la clásica receta que inspiró a los participantes del festival en Concepción

Cómo cocinar "el mejor locro del país", la clásica receta que inspiró a los participantes del festival en Concepción

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

En plena crisis, Marcelo Tinelli le exige a San Lorenzo el pago de una deuda millonaria

Pese a ser más, Atlético Tucumán no logró marcar y empató sin goles con Rosario Central

Pese a ser más, Atlético Tucumán no logró marcar y empató sin goles con Rosario Central

Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
En una tarde difícil para San Martín, la actuación de Darío Sand fue lo único que mantuvo la esperanza

En una tarde difícil para San Martín, la actuación de Darío Sand fue lo único que mantuvo la esperanza

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: Fue una vergüenza

Vecinos indignados por los destrozos tras Atlético Tucumán-Rosario Central: "Fue una vergüenza"

En su visita a Tucumán, Chiqui Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

En su visita a Tucumán, "Chiqui" Tapia posó con la nueva camiseta alternativa de San Martín

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: Tucumán no es Rosario y eso les molestó

La respuesta de la Policía a los hinchas de Central: "Tucumán no es Rosario y eso les molestó"

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

Disturbios y tensión tras el partido entre Atlético Tucumán y Rosario Central

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

¿Cómo fue el regreso de los hinchas visitantes a Tucumán?

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Deportivo Madryn-San Martín, lo más destacado de la agenda deportiva de TV

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Comentarios