El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores

En total, son 20 los clubes ya clasificados a la segunda etapa, que se dividirán en dos grupos de 10 equipos cada uno. Esta fase se jugará a una sola rueda, y los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final. En juego estarán dos plazas para el Regional Federal Amateur, cuya edición comenzará en octubre (Newbery, Sportivo y Ateneo Parroquial Alderetes ya tienen asegurada su participación en ese torneo).