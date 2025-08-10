El Anual de la Liga Tucumana continúa sin los últimos campeones, pero con viejos ganadores

La segunda rueda del Anual de la Liga Tucumana no contará con la participación de Sportivo Guzmán, el equipo que ganó las últimas ediciones y fue subcampeón en 2025. Tampoco estarán Atlético (que tiene ocho títulos) ni Atlético Concepción (suma cuatro campeonatos).
Sin embargo, sí estarán varios clubes que alguna vez se consagraron campeones, como Unión del Norte, Central Norte, San Martín, San Fernando, Almirante Brown, Jorge Newbery (campeón 2025) y Concepción FC. Además, habrá ciudades que contarán con dos equipos en competencia, como Tafí Viejo y Concepción.
En total, son 20 los clubes ya clasificados a la segunda etapa, que se dividirán en dos grupos de 10 equipos cada uno. Esta fase se jugará a una sola rueda, y los cuatro primeros avanzarán a los cuartos de final. En juego estarán dos plazas para el Regional Federal Amateur, cuya edición comenzará en octubre (Newbery, Sportivo y Ateneo Parroquial Alderetes ya tienen asegurada su participación en ese torneo).
¿Cómo quedaron conformados los grupos de la segunda rueda?
Grupo A: Unión del Norte, Tucumán Central, Central Norte, Talleres y Villa Mitre.
Grupo B: Ateneo, San Antonio, Bella Vista, San Martín y San Fernando.
Grupo C: San Pablo, Unión Simoca, San Juan, Almirante Brown y Famaillá.
Grupo D: Social y Graneros, Jorge Newbery, San Lorenzo (Santa Ana), Concepción FC y Azucarera Argentina
Los otros 20 equipos disputarán un repechaje dividido en cuatro grupos de cinco clubes, en donde buscarán evitar los cuatro descensos a la Primera B previstos.