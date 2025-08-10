El análisis de Jorge Asís: "Con los pies para adelante"

Con la utopía del mercado y del superávit permanente impuso las tradicionales alucinaciones de la ultraderecha hasta convertirse, ayudado por la potencia de su rostro, en el Fenómeno Milei, que se dedicó implacablemente a absorber y clausurar el delicado gradualismo del PRO del Exterminador, hasta reproducir la rendición incondicional de la que habla hoy hasta el locutor mañanero que tiene la misión de anunciar la temperatura.