Cartas de lectores: El día de la marmota

Hace algunos años pude ver una comedia con Bill Murray, donde un señor queda atrapado en el tiempo y sus días se repiten idénticos, día tras día. La Argentina es un “Bill Murray”, y se la podría llamar el siglo de la marmota. Si vemos lo sucedido en los últimos años, podemos entender que hay un “empantanamiento” creativo en nuestra dirigencia política: siempre se buscan las mismas soluciones, para los mismos problemas. Los partidos cambian, pero los problemas permanecen y se buscan soluciones harto fracasadas una y otra vez. Elevar la tasa de interés para que la gente no vaya al dólar, valor del dólar siempre fluctuante y amenazante. Aumento de la inflación aunque el dólar baje. Tasas de interés que son usurarias y llevan al cierre de empresas; golpes inflacionarios, que después de estar quieto un rato, tira por la borda cualquier inversión. Inestabilidad permanente. Grandes mayorías dedicadas al trabajo y la industria que pierden poder de compra, pequeños sectores especulativos que se benefician. Y el país, en una caída permanente. De ser un país con un enorme futuro, donde los europeos llegaban en grandes barcos, buscando un destino mejor y otra calidad de vida, a un país que exporta a sus mejores hijos, que buscan estabilidad y un futuro en Europa, EEUU o Australia. Dos millones de argentinos viven en el exterior y no piensan volver. Mientras que políticos, jueces y sindicalistas, bailan el minué del día de la marmota.