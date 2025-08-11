El debilitado marcado laboral en Tucumán

La Secretaría de Trabajo ha manifestado que, aunque su capacidad operativa es limitada, busca dar una respuesta rápida y efectiva a todos los reclamos. “Tratamos de encontrar el foco del conflicto, actuar con celeridad y buscar soluciones que sirvan a ambas partes”, afirman. Entre las medidas que se han tomado, se destaca la intervención de oficio en conflictos de gran escala, como el caso del ingenio Bella Vista, donde la Secretaría actuó para mediar y buscar una solución para decenas de trabajadores despedidos. Además, se han intensificado las inspecciones para detectar falencias en la registración y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que ha derivado en un aumento de las multas a las empresas infractoras, señalaron en el organismo.