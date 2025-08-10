Outlander Blood of My Blood: la precuela sobre los padres de Jamie y Claire que ya está en Disney+

Este 9 de agosto llegó a Disney+ Outlander: Blood of My Blood, la esperada precuela de la exitosa saga creada por Diana Gabaldon. Producida por Sony Pictures Television, la ficción narra las historias de amor de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, en dos líneas temporales que se entrelazan a través de los viajes en el tiempo.
La serie arranca con dos romances paralelos:
Brian Fraser y Ellen MacKenzie en las Tierras Altas de Escocia, a principios del siglo XVIII, en vísperas de la rebelión jacobita de 1715.
Henry Beauchamp y Julia Moriston en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, enfrentando heridas emocionales y el caos bélico.
Tramas conectadas por el viaje en el tiempo
Ambas historias terminan cruzándose cuando Henry y Julia encuentran por separado Craigh na Dun, el mítico círculo de piedras que funciona como portal temporal en el universo Outlander. Transportados a 1714, sus destinos se entrelazan con los de Brian y Ellen, dando forma a un relato donde el amor, la lealtad y el destino se convierten en ejes centrales.
El showrunner Matthew B. Roberts explicó que en este universo “las coincidencias se conocen como destino y fatalidad”, adelantando que los cuatro protagonistas jugarán papeles clave en la historia de Escocia.
El elenco de Sangre de mi sangre
La precuela está protagonizada por:
Hermione Corfield como Julia Moriston.
Jeremy Irvine como Henry Beauchamp.
Harriet Slater como Ellen MacKenzie.
Jamie Roy como Brian Fraser.
Además, aparecen versiones jóvenes de personajes icónicos: Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser, Sam Retford como Dougal MacKenzie, Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie y Conor MacNeil como Ned Gowan.
Producción y vínculo con la saga original
La serie cuenta con Maril Davis y Ronald D. Moore como productores ejecutivos y la participación de Diana Gabaldon como consultora. Según Roberts, el equipo creativo cuidó de no alterar el canon, sino ampliar el universo ya establecido. La historia de Brian y Ellen, apenas mencionada en los libros, se expande, mientras que la de Henry y Julia es completamente original.
El rodaje comenzó en Escocia en 2024 y se desarrolló en paralelo con la filmación de la octava y última temporada de la serie principal.
Cuándo y dónde ver Outlander: Blood of My Blood
Los dos primeros episodios ya están disponibles en Disney+, y el resto de la temporada se lanzará semanalmente. Con una mezcla de drama histórico, romance y viajes en el tiempo, la precuela promete conquistar tanto a los fanáticos de Outlander como a nuevos espectadores.