Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: hay heridos y edificios colapsados cerca del epicentro

Turquía se ubica en una zona atravesada por numerosas fallas geológicas, responsables de graves catástrofes en el pasado. En febrero de 2023, un terremoto en el sudoeste causó al menos 53.000 víctimas fatales y destruyó Antakya, antigua ciudad de Antioquía. Más recientemente, un temblor de magnitud 5,8 en la misma región dejó una persona fallecida y 69 heridos a comienzos de julio.