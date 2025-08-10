“Carlitos Bike”: la escuelita tucumana donde pedalear es aprender para la vida

Uno de los momentos más esperados del año para la escuela es el Trasmontaña. La preparación empieza en mayo: se elige compañero o compañera y se participa en carreras previas, que sirven como banco de pruebas para ajustar estrategias y niveles de exigencia. De lunes a sábado, los entrenamientos combinan rutinas de fuerza, trepadas y salidas largas, todo pensado para evitar la fatiga acumulada. Los turnos van desde las 14.30 hasta las 20, y en todos está “Carlitos”, guiando y acompañando.