En solo tres horas, secuestraron 33 vehículos por infracciones y alcoholemia en Lastenia

En apenas tres horas, entre las 4.30 y las 7.30 de este domingo, la Policía de Tucumán secuestró 33 vehículos en un control de alcoholemia y tránsito realizado en la intersección de las rutas 9 y 306, en Lastenia.
Durante el operativo se retuvieron seis automóviles, dos camionetas y una trafic por dar positivo en controles de alcoholemia, mientras que otros 24 vehículos fueron secuestrados por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El control abarcó ambas vías de circulación, las rutas 9 y 306.
El operativo fue llevado a cabo por personal policial a pie, Guardia de Infantería, la Dirección de Tránsito Vial y vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí, con el fin de reducir los accidentes y mejorar la seguridad vial en la zona.
La supervisión estuvo a cargo del comisario general Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, junto con otros altos mandos policiales, entre ellos el comisario mayor René Ramírez y los licenciados Ángel Benjamín Rodrigo y Ángel Ricardo Villagra.
El control fue exhaustivo para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir situaciones de riesgo en las rutas.
El procedimiento se desarrolló sin incidentes mayores. El personal policial indicó que se continuará con las tareas preventivas para proteger a quienes transitan por la jurisdicción.