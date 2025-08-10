¿Fin de semana largo?: qué pasará con el feriado del 17 de agosto

El siguiente fin de semana largo está previsto, hasta ahora, para noviembre. Entre el jueves 20 y el domingo 23 las familias podrán descansar. El 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, mientras que el 24 es el Día de la Soberanía Nacional, un feriado trasladable que se movió para el jueves 20, según indica el calendario. Finalmente, diciembre tendrá dos feriados relacionados a festividades religiosas. El primero será el lunes 8 por el día de la Inmaculada Concepción de María y, el segundo y último del mes y del año, el jueves 25 por Navidad.