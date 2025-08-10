El tiempo en Tucumán: mañanas frías y tardes cercanas a los 30 grados

Mañanas frías y tardes cálidas. Esa será la tendencia de esta semana en Tucumán, que tendría temperaturas cercanas a los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo comenzó con 4 grados, una humedad del 88% y viento del oeste a 8 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, el sol se haría sentir y la máxima llegaría a los 19 grados.
Para mañana se espera una tendencia similar, con temperaturas que oscilarían entre los 5 y los 21 grados. Para el martes se espera que el termómetro marque 27.
A partir del miércoles se podría registrar un descenso de la temperatura y para el fin de semana la máxima no superaría los 14 grados.