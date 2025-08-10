Horóscopo: ¿cuáles son los signos más compatibles en el amor?

Según la astrología, existen signos y rasgos que son más compatibles que otros. Aunque la carta astral de cada persona puede señalar algunas disparidades y rispideces, lo importante siempre serán las ganas que tengan de compartir y comprometerse en un mismo objetivo. Atención, porque el compromiso no siempre está relacionado a las relaciones a largo plazo, sino a tener un plan claro de qué es lo que cada signo quiere.