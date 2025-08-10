 Horóscopo: ¿cuáles son los signos más compatibles en el amor?
Una regla universal astrológica rige los vínculos amorosos.

Hace 3 Hs

Durante este mes, algunas uniones parecen estar de racha. Sucede que este lunes la Luna entrará en su cuarto creciente con casa en Escorpio. La astrología indica que las pasiones estarán a flor de piel y los vínculos y las uniones se verán potenciados. Amantes: aprovechen esta oportunidad de vivir momentos únicos.

Horóscopo chino: ¿cómo le irá en el amor a cada signo durante agosto?

Horóscopo chino: ¿cómo le irá en el amor a cada signo durante agosto?

Según la astrología, existen signos y rasgos que son más compatibles que otros. Aunque la carta astral de cada persona puede señalar algunas disparidades y rispideces, lo importante siempre serán las ganas que tengan de compartir y comprometerse en un mismo objetivo. Atención, porque el compromiso no siempre está relacionado a las relaciones a largo plazo, sino a tener un plan claro de qué es lo que cada signo quiere.

Cuáles son los signos más compatibles según el horóscopo

Según dicen, los opuestos se atraen y lo diferente se complementa. Tal vez por eso los signos se lleven bien cuando se mezclan con elementos diferentes a los suyos. Las combinaciones más favorecidas son las que unen Fuego y Aire o Tierra y Agua.

Fuego y Aire

Las parejas que siguen este patrón sienten una enorme atracción intelectual mutua. El físico juega su parte en estos vínculos, pero no suele ser determinante. Una buena charla siempre ganará a una bonita cara. Los signos que más se benefician en las relaciones son:

● Aries y Libra

● Leo y Acuario

● Sagitario y Géminis

Tierra y Agua

El aspecto que destaca en estas uniones son los valores. Es muy fácil para una pareja con un signo de agua y uno de tierra armar planes porque naturalmente suelen querer lo mismo. Sus inclinaciones suelen ir de la mano, lo que crea una química única que difícilmente pueden lograr con otros. Los vínculos favorecidos son:

● Tauro y Escorpio

● Virgo y Piscis

● Capricornio y Cáncer

Signos del mismo elemento que se atraen

Aunque los opuestos se atraen, las relaciones entre signos del mismo elemento esporádicamente tienen sus buenos resultados y no solo eso sino que las parejas que se forman suelen durar muchos años. Sucede que, una vez superados los aspectos que producen choques, todo es posible para las parejas de mismos elementos. Son buenas combinaciones: 

● Aries y Sagitario

● Libra y Géminis

● Cáncer y Piscis

