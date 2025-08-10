Betelgeuse: una estrella fugitiva y caníbal

Betelgeuse es una estrella gigante roja que se puede ver sin necesidad de un telescopio. Se encuentra en la constelación de Orión y es fácil de identificar. Vista desde el hemisferio sur, es una estrella roja que está debajo de las Tres Marías.
Tiene una masa de más de 15 veces la masa solar y su radio es 880 veces el del Sol. Hace algunos años empezó a variar su brillo y eso que indicaría que va camino a su muerte. Agotó el hidrógeno en el centro de su núcleo y comenzó a desprender sus capas exteriores. En algún momento, su centro colapsará y expulsará sus capas exteriores de una manera violenta. Esto es una explosión de supernova. Cuando esto ocurra, su brillo aumentará tanto que será visible de día.
Se la ha observado por más de 100 años. Por el movimiento, se supone que tiene una compañera. Recientemente se pudo descubrir a la compañera en una imagen. No fue fácil encontrarla porque su brillo es bajo comparado con el de la otra estrella. Está en su punto más alejado por eso es posible verla. A medida que se desprendan sus capas externas, la compañera será fagocitada por Betelgeuse.
Es una de las estrellas más brillante del cielo y se puede ver con cualquier telescopio. Por esto es muy observada tanto por profesionales como por aficionados. Se estudia su composición química y los procesos físicos que en ella ocurren. Por ser una estrella gigante tiene muchos procesos interesantes para analizar que no ocurren en estrellas más pequeñas.
Pertenecía la Asociación OB1, de la que escapó. Las asociaciones son grupos de estrellas que nacieron de la misma nube de gas, pero no están ligadas gravitacionalmente. Con los grandes telescopios se pudo determinar que es una estrella levemente ovalada, lo que no es tan común.
Se calcula que cada 500 años ocurre una supernova en nuestra galaxia. Esta sería la primera que se puede observar con telescopios terrestres y espaciales, lo que permitirá aprender mucho sobre el comportamiento de una estrella en esas condiciones, lo que entusiasma a los astrónomos.
Se estima que la supernova se producirá en algún momento, en los próximos 100.000 años. Como la mayor parte de los eventos astronómicos, no pueden predecir con exactitud. En escalas astronómicas ese tiempo es corto. Betelgeuse está a 640 años luz de distancia de la Tierra, lo que vemos hoy ocurrió hace 640 años. Quizás ya se produjo la explosión y aún no llegó la información.
Esta estrella fugitiva y caníbal pone a prueba la paciencia de los astrónomos, porque no se sabe cuánto tiempo habrá que esperar.