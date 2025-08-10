Betelgeuse: una estrella fugitiva y caníbal

Tiene una masa de más de 15 veces la masa solar y su radio es 880 veces el del Sol. Hace algunos años empezó a variar su brillo y eso que indicaría que va camino a su muerte. Agotó el hidrógeno en el centro de su núcleo y comenzó a desprender sus capas exteriores. En algún momento, su centro colapsará y expulsará sus capas exteriores de una manera violenta. Esto es una explosión de supernova. Cuando esto ocurra, su brillo aumentará tanto que será visible de día.