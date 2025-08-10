—Emma, sé que no he sido un agradecido con la tradición cultural, y que no he evitado la falsa conciencia del sentido común. Lo que Hegel llamó el espíritu absoluto: las formas de conciencia que son el espejo de nuestra identidad. No quiero reificar el amor romántico, que no es otra cosa que una construcción histórico-social, y no ignoro lo que Engels ha señalado sobre la familia. Desde que nos hemos separado (a sabiendas de que el amor es poner en el otro lo que uno no es), he sido una figura errante, enajenada, que no puede ver gigantes ni molinos, y que hace todo por ganar a una mujer…