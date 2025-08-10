Detrás de todo gran gasto hay un gran agujero

No puede dejar de mencionarse una repetida réplica a lo anterior, que en todo el mundo hay déficit fiscal. Es cierto. Pero casi todo el mundo aprendió que el déficit no puede ser desbocado, que su exceso acaba en inflación, que la deuda desmesurada es un problema (que está pesando a varios). Para quienes rechazan las mal llamadas políticas neoliberales y creen que Europa es una tercera vía, la Unión Europea implicó una seria restricción a los resultados fiscales nacionales. Por algo renunciaron a emitir dinero y pasaron la responsabilidad a un banco central continental diseñado por los más “agarrados” en esos menesteres. Casi todo el mundo aprendió también que el gasto público debe ser controlado y eficiente. No todos cumplen, pero a las excepciones les va muy mal (Grecia antes y España antes y ahora).