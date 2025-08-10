 El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman
Secciones
SociedadActualidad

El despertar de San José: obras que alteran la rutina y entusiasman

El avance del asfalto, nuevos barrios y espacios públicos transforman la fisonomía de la zona. Los vecinos advierten que aún persisten problemas históricos: la inseguridad y la falta de transporte.

PAVIMENTACIÓN. La tierra removida marca el avance de las obras y la transformación de una calle en el barrio El Bernel; también pondrán luces LED. LA GACETA / FOTOS DE MATÍAS VIEITO
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas San JoséYerba BuenaMunicipalidad de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una nueva lámina escolar para homenajear al General San Martín

Una nueva lámina escolar para homenajear al General San Martín

Calendario de agosto: ¿se traslada el feriado del 17?

Calendario de agosto: ¿se traslada el feriado del 17?

Santoral del 5 de agosto: qué santos se celebran hoy y cuál es su historia

Santoral del 5 de agosto: qué santos se celebran hoy y cuál es su historia

Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados

Santoral del 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán y otros santos destacados

Santoral del 3 de agosto: santos que vivieron en la sencillez y la entrega

Santoral del 3 de agosto: santos que vivieron en la sencillez y la entrega

Lo más popular
Alerta científica: por qué los ultraprocesados pueden generar adicción similar a las drogas
1

Alerta científica: por qué los ultraprocesados pueden generar adicción similar a las drogas

Santoral del 9 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy y por qué se los recuerda
2

Santoral del 9 de agosto: quiénes son los santos que se celebran hoy y por qué se los recuerda

Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general
3

Expertos advierten: estos son los cuatro riesgos de tatuarse bajo anestesia general

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?
4

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto
5

El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras
6

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Más Noticias
Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

Mito o realidad: ¿es necesario caminar 10.000 pasos diarios para mejorar la salud?

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

“Merlina” volvió a Netflix: cuándo aparece Lady Gaga y qué día se estrenan los próximos capítulos

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Conocé cuáles son las siete mejores piedras espirituales para atraer la abundancia

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Uñas fuertes en invierno: consejos para combatir la sequedad y las quebraduras

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Invierno 2025: la tendencia que reemplaza al maquillaje y realza la mirada sin esfuerzo

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Cáscaras de mandarina y vinagre: el potente limpiador casero que desinfecta y ahuyenta insectos

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

Mi Auto Ya evoluciona. Ahora también ofrece autos Renault 0 Km

Comentarios