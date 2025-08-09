 Discutió con su novia a la salida de un bar en Salta y la empujó a un canal: fue imputado por intento de femicidio
El ataque ocurrió tras una violenta discusión a la salida de un local de karaoke. La mujer estuvo atrapada en el agua durante 15 minutos hasta que fue rescatada por bomberos y trasladada de urgencia al hospital.

09 Agosto 2025

Un hombre de 34 años fue imputado por intento de femicidio luego de empujar a su pareja a un canal en la ciudad de Salta, tras una fuerte discusión a la salida de un bar de karaoke. La víctima sufrió múltiples golpes y quedó inconsciente, atrapada en el agua, hasta que fue rescatada por los bomberos.

El violento episodio

El hecho ocurrió en la mañana del domingo 27 de julio, en la intersección de avenida Artigas e Hipólito Yrigoyen. Según testigos, la pareja comenzó a discutir en el camino y la situación escaló rápidamente.

“La agarró desde atrás, la golpeó y, sin dudarlo, la tiró al canal. Cayó totalmente desvanecida, fue terrible”, relató un testigo que presenció el ataque.

Tras empujar a la mujer, el agresor también saltó al canal. Personas que se encontraban en una estación de servicio cercana llamaron a la policía y lo señalaron como responsable.

Rescate de emergencia

Un camión de Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta, junto a efectivos policiales y personal del SAMEC, trabajaron para sacar a la víctima del agua. El operativo incluyó cortar el tránsito, utilizar sogas, escaleras y una camilla rígida para estabilizarla antes de trasladarla de urgencia al Hospital San Bernardo.

El agresor fue detenido en el lugar.

Avance de la causa judicial

La Fiscalía de Violencia de Género, a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, agravó la acusación contra el detenido. Ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y violencia de género.

Además, la investigación incorpora el delito de coacción en concurso real, por amenazas previas con arma, y lesiones leves agravadas. La fiscalía solicitó la prisión preventiva.

