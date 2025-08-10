Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Peña a beneficio: encuentro en Tafí Viejo
En la Escuela Experimental Los Nísperos de Tafí Viejo (avenida Paysandú 975), desde el mediodía tendrá lugar una peña folclórica a beneficio de esa institución educativa, con Dana Quiroga, Daniela Bravo, Víctor Martínez, Jesús Ferreyra, Juan Pablo Ance, Oscar Robles -El Hermano del Monte-, Juan Tabera, Guillo Valoy, Paula Novoa, Ckary Castillo y Nerina Nicoloff.
Recital poético: encuentro por el merendero Rincón de Luz
Un recital poético y una muestra visual confluirán desde las 16 en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) a beneficio del merendero Rincón de Luz, con un juguete o un alimento no perecedero como entrada. Participarán Mané Guantay, Gabriela Agüero, Jess Mor, Norma Salica, Silvina Santillán y Candelaria Rojas Paz.
Teatro: propuestas para toda la familia
En el marco de las actividades organizadas desde el municipio de la capital por el Mes de las Infancias, a las 17 se pondrá en escena el espectáculo de burbujas “El mundo de Burbular” en el Barrio Oeste II (Esteban Echeverría 1.381), con entrada libre y gratuita. Además, el grupo colombiano Titirimimoteatro presentará su espectáculo “Chiki Ton Ton” a las 17 en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347) con la participación de Wilson Ruiz Castro en teatro de objetos, con un mensaje ecológico y de defensa del ambiente, dentro del festivla internacional de teatro para niños. En el mismo sentido, se inscribe la historia de “Las olorosas aventuras de William Calderón”, la obra para toda la familia de Cristian Palacios que se repondrá a las 18.30 en La Colorida (Mendoza 2.955), con entrada a la gorra y actuaciones de Lucas Acevedo y Lucas Ferrán Gómez, dirigidos por Máximo Gómez, como un pirata y su ayudante que deben salvar la isla de Inmunditia Mundis, afectada por los desperdicios contaminantes que se arrojan al mar. Por la noche, ya para adultos, desde las 21 en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) se presentará “Entretelones”, una comedia con sabor a radioteatro, enredos y dos actores que lo dan todo para que el espectáculo continúe con Mario Ramírez y Federico Indio Armanini bajo la dirección de Jorge de Lassaletta, en un texto de Manuel Maccarini.
Varieté de circo: show en el Espacio Troupe
Esta tarde, desde las 19 y en Troupe Espacio Interdisciplinario (La Plata 687, en la zona del parque El Provincial), se realizará una nueva varieté de circo con distintas disciplinas como malabares, danza y suspensión capilar, organizada por Ayacróbatas. Actuarán Rafael Segovia, El Negrito, Mandale Mecha y el payaso Ojota.
Tafí Viejo: dos opciones para salir
A las 16, a la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753), llegará la obra teatral “El hada de sueños”, por el grupo Pies para Qué. Dos horas más tarde se celebrará una tarde de circo y juegos en el Mercado Municipal (San Martín y Uttinger), con espectáculos y recreación para niños y jóvenes.
Folclore: festival de doma y folclore en Las Talitas
Desde el mediodía, en el predio Gregorio Aráoz de La Madrid de Las Talitas, se realizará un festival de doma y folclore con la presencia de las tropillas Los Diablos del Relincho y La Tucumana y la música de Los Sacheros, Vidaleros, Los Kijanos, Pedro Sisali, Marcia Santa Cruz, Fausto Herrera, Canto Sumaj, Somotre y El Súper de Huguito Flores. A la hora del almuerzo, Los Orejanos volverán a Doña Eulogia en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (Uttinger y San Martín); en La Casa de Yamil (España 153) estarán Sonkoy Tucma y Antonino Díaz y en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), Dorita González con Juampi Castillo e Ian Torres.
Repertorio sacro: coro y orquesta en concierto
Opus Producciones Liricas, Ad Cantus y Sine Nomine, junto a una orquesta, protagonizarán un concierto Sacro Sinfónico Coral esta noche, desde las 21 en la capilla del Dulce Nombre de Jesús (avenida Sarmiento 299), con dirección vocal de Miriam Gómez y general de Diego Guzmán. Se interpretarán el Stabat Mater de Gionanni Pergolesi, el Te Deum de Anton Diabelli y el Popule Meus del compositor venezolano José Ángel Lamas, en estreno en Tucumán. La producción independiente reunirá a 65 artistas en escena, con la participación como solistas de Rita Di Vece, María José Brun y Lucía Jatib, y Agustín Herrera al piano.
Música de Cámara: presentación en el Centro Virla
En la continuidad del ciclo de música de cámara Juan Carlos Grupalli, esta noche a las 20 actuarán en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) Roberto Buffo al piano, Guillaume Barli en violín y Carla Aguilera en violoncello. El repertorio estará conformado por Meditación Opus 42 Número 1 y el Trío en la Menor, Op. 50, de Piotr Chaikovsky y Variaciones de bravura sobre un tema de Rossini de Niccoló Paganini, entre otras. Barli llega a Tucumán luego de su Francia natal, donde comenzó sus estudios de violín en la Escuela Nacional de Música de Issy-les-Moulinaux y en 1998 ingresó al Conservatorio Superior de Música de París donde se formó con Gérard Poule, Christian Ivaldi y Claire Désert. Actualmente es concertino de la Orchestre de la Garde Républicaine.