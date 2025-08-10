Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Teatro: propuestas para toda la familia

En el marco de las actividades organizadas desde el municipio de la capital por el Mes de las Infancias, a las 17 se pondrá en escena el espectáculo de burbujas “El mundo de Burbular” en el Barrio Oeste II (Esteban Echeverría 1.381), con entrada libre y gratuita. Además, el grupo colombiano Titirimimoteatro presentará su espectáculo “Chiki Ton Ton” a las 17 en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347) con la participación de Wilson Ruiz Castro en teatro de objetos, con un mensaje ecológico y de defensa del ambiente, dentro del festivla internacional de teatro para niños. En el mismo sentido, se inscribe la historia de “Las olorosas aventuras de William Calderón”, la obra para toda la familia de Cristian Palacios que se repondrá a las 18.30 en La Colorida (Mendoza 2.955), con entrada a la gorra y actuaciones de Lucas Acevedo y Lucas Ferrán Gómez, dirigidos por Máximo Gómez, como un pirata y su ayudante que deben salvar la isla de Inmunditia Mundis, afectada por los desperdicios contaminantes que se arrojan al mar. Por la noche, ya para adultos, desde las 21 en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930, con estacionamiento propio) se presentará “Entretelones”, una comedia con sabor a radioteatro, enredos y dos actores que lo dan todo para que el espectáculo continúe con Mario Ramírez y Federico Indio Armanini bajo la dirección de Jorge de Lassaletta, en un texto de Manuel Maccarini.