 Rescataron a una mujer desnutrida en Córdoba e investigan si su esposo y su hija la mantuvieron encerrada durante 20 años
Rescataron a una mujer desnutrida en Córdoba e investigan si su esposo y su hija la mantuvieron encerrada durante 20 años

La víctima fue hallada en una vivienda de Despeñaderos tras una denuncia anónima. Permanece internada en el Hospital de Alta Gracia con un grave cuadro físico y psiquiátrico.

09 Agosto 2025

Una mujer de 50 años fue rescatada en estado de desnutrición severa y con signos de maltrato en la localidad cordobesa de Despeñaderos. La Justicia investiga si estuvo encerrada durante más de 20 años, y por el caso fueron detenidos su esposo, Sergio Colazo, y su hija mayor.

El operativo se realizó luego de una denuncia anónima en el Polo de la Mujer, que alertó sobre la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la víctima. Según las primeras hipótesis, habría estado reducida a la servidumbre durante al menos una década.

Estado de salud crítico

El canal El Doce informó que la mujer fue hallada en estado de abandono extremo, con un grave cuadro de desnutrición y alteraciones psiquiátricas. Su salud es tan delicada que los médicos aún no pudieron tomarle declaración. Permanece internada en el Hospital de Alta Gracia, asistida por un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y psiquiatras.

Las detenciones y la causa judicial

El fiscal de Segundo Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención de Colazo y de su hija mayor tras reunir pruebas que los vinculan con el prolongado encierro. Otros tres hijos fueron imputados, pero permanecen en libertad.

La causa fue caratulada como abandono de persona agravado, un delito que contempla penas severas. Además, se dispuso la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados.

Un calvario oculto

Vecinos del barrio aseguraron que hacía más de diez años que no veían a la mujer y muchos creían que había fallecido. Entre los datos más estremecedores de la causa, trascendió que en una ocasión le cortaron las uñas con una amoladora.

La investigación continúa y no se descarta que surjan nuevas imputaciones si se confirma que el encierro y el maltrato se extendieron por más de dos décadas.

