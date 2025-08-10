La obra de María Elena Walsh atraviesa generaciones

- Estamos atravesando un mundo distinto al que ella habitó, atravesados por las redes sociales. Sin embargo, siempre aparece su nombre sin discusión de edad y todo el mundo la ubica: un poco tiene que ver con la respuesta anterior, y también creo que por sus melodías que tienen una estructura tan bien pensada que sí o sí te la aprendes, junto con la creatividad de sus letras y la versatilidad de estilos en sus canciones. Por otro lado, creo que es fundamental lo que se va enseñando y transmitiendo de generación en generación, ya sea en la escuela o en la casa. Una alumna me contó que el hijito aprendió a leer y escribir en el colegio con el “Twist del Mono Liso”, entonces uno piensa: ¡Ah! Sus letras y melodías tienen un sentido social y educativo importante. Seducen de su obra las historias disparatadas, divertidas y que dejan enseñanzas. Escuchar una historia cantada que tiene principio, desarrollo y final.