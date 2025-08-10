Carta de lectores II: trenes para Tucumán

En el año 1957, cuando sucedió el terrible accidente del tren que venía de Tafí Viejo y arrastró a un colectivo en el paso a nivel de calle Francia primera cuadra, que se encontraba con las barreras levantadas, arrastrándolo hasta la Benjamín Aráoz y Pasaje Díaz Vélez (hoy Catastro). Por el pasaje vivían, en ese tiempo, mis abuelos y mis tíos; nosotros vivíamos cerca de la Estación Mate de Luna, 15 cuadras más adelante. Recuerdo la desesperación de mi padre, jubilado ferroviario, cuando escuchó la noticia por la radio; salió corriendo como estaba vestido; por suerte no les ocurrió nada. Cuando pasó esa desgracia yo tenía ocho años; pasaron 68 años y hoy les debo agradecer a los periodistas de LA GACETA, Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso, por refrescarnos la memoria, revivir la esperanza y anhelo de ver circular nuevamente nuestros trenes, con el máximo cuidado y responsabilidad. Me sumo a la causa “Tren de Cercanías”, expuesto en este espacio por Franco Nanni, en base al espectacular proyecto del experto ferroviario Ariel Espinoza (14/07/25), quien realizó un estudio exhaustivo, km por km , del Ramal Central Córdoba para llevar el tren hasta y desde Simoca con óptima factibilidad. No dudo de que debe tener un estudio similar de nuestro Ramal del Belgrano. Olvidemos el pasado, los Moyanos y las ataduras, carguemos la lapicera política, mente y corazón con tinta marrón herrumbre y le devolvamos al pueblo lo que es del pueblo; llamen a una licitación internacional, mediante un sistema de concesión por 10 años, nosotros ponemos las instalaciones despejadas y en el estado que están, con la obligación del empleo del 50 % de mano de obra tucumana. Una decisión y actitud de este tipo jamás se olvidará.