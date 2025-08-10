Una comunista en Sur

Un mediodía, en el Hotel Dorá, de la calle Maipú, en Buenos Aires, frente a la casa de Borges, se encontraron para almorzar. Pidieron una botella de vino blanco. El físico tucumano Alberto Rojo cree haber sido testigo de ese encuentro donde Estela Canto le dijo a Borges que iba a vender el manuscrito de El Aleph. Lo hizo en la casa de subastas Sotheby´s , como se sabe, por 25.760 dólares, y fue adquirido por el Ministerio de Cultura de España.