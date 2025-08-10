Daniel Divinsky, el gran editor argentino

Pero más allá del editor brillante, estaba el hombre. Aquel que escuchaba con atención sincera, que se tomaba en serio cada proyecto, por pequeño o descabellado que fuera. Cada vez que una idea tomaba forma en mi cabeza, sentía la necesidad de compartírsela, de esperar su mirada, su palabra.

Pude organizar dos ferias del libro memorables en Tucumán. Daniel no estuvo ajeno. Lo recuerdo recorriendo los stands con la misma curiosidad con la que andaba por las ferias del mundo. En una de esas ocasiones, fue él quien presentó a Quino ante un público que aún recuerda ese momento.

También recurrí a su complicidad para crear un evento llamado “Días de humor”, donde, durante tres jornadas, Quino, Caloi, Fontanarrosa y Garaycochea compartieron escenario con humoristas, psicólogos y políticos tucumanos.

Cada vez que visitaba la Feria del Libro de Buenos Aires, su stand era una parada obligada. Luego, nos esperaban esas cenas entrañables, en las que el mundo de Daniel y su gente se volvía una mesa compartida, llena de anécdotas, afecto y risas.