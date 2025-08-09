Video: ¿Estuvo bien anulado el gol de Leandro Díaz a Rosario Central?

En un duelo parejo entre Atlético Tucumán y Rosario Central, la polémica se encendió en el primer tiempo cuando El Loco Díaz convertía el 1-0 para el “Decano”. Sin embargo, el tanto fue anulado por el árbitro tras cobrar una falta previa en la jugada.
La decisión generó reclamos dentro y fuera de la cancha, mientras el partido continuó con el marcador en blanco y ambos equipos buscando abrir el resultado en el Monumental José Fierro.
