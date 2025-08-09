Tucumán Rugby venció a Lawn Tennis 35-25 y se tomó revancha en el Regional

Para Domínguez, la motivación está intacta. “Sabemos a dónde vamos a jugar los próximos partidos y lo que significa cada rival. Más allá del club que enfrentemos, lo importante es lo que hagamos nosotros. Este es un torneo largo, en el que hay que estar concentrados siempre. Lo bueno es que el grupo está fuerte y con hambre de seguir peleando por cosas importantes”. Así, entre la revancha emocional y la búsqueda de puntos clave, Tucumán Rugby sorteó un nuevo capítulo de su exigente calendario, con la mira puesta en volver a levantar una copa en el Torneo del Interior B, pero también apostando a competir en el Regional que recién está comenzando.