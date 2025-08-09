Tucumán Rugby venció a Lawn Tennis 35-25 y se tomó revancha en el Regional

El capitán de Tucumán Rugby, Jorge Domínguez, atraviesa un momento de intensidad deportiva digna de alguien que integra un plantel competitivo. En apenas un mes, su equipo pasó del dolor por perder una final a la ilusión de disputar otra, además de encarar un Regional que exige el máximo cada fin de semana. El desafío inmediato no era menor: su club visitó a Tucumán Lawn Tennis, apenas tres semanas después de haber caído ante el mismo rival en la final del torneo Anual. Esta vez, el “Verdinegro” logró la revancha y se impuso como visitante por 35 a 25.
Domínguez todavía tiene fresco lo que significó aquel golpe. “Veníamos de perder la final, que fue un golpe duro. Pero el grupo se levantó muy bien”, reconoce. Y esa reacción quedó demostrada en la semifinal del Torneo del Interior B, donde los “Verdinegros” vencieron a Universitario de Córdoba en condiciones extremas. “Jugamos de visitante, con mucho frío, lluvia y contra un equipo muy fuerte al que todas esas condiciones le favorecían. Fue un partido más de personalidad que de juego, porque ese día lo pedía así y lo necesitábamos. Salimos a poner la cara y ganamos gracias a lo que puso el grupo”, rememora con orgullo sobre la victoria frente a Universitario de Córdoba.
Ese triunfo les permitió meterse en la final del Interior B, que se disputará el 30 de agosto ante Liceo RC, otro rival de peso. “Va a ser igual de difícil, pero estamos expectantes y con ganas de cerrar bien esa historia”, asegura.
Mientras tanto, el Regional no da respiro. Tucumán Rugby arrancó la primera fecha con una victoria ante Jockey Club, en un partido que el capitán describe como “otra final durísima”. Y ahora, por la segunda jornada, llegó un cruce que sin dudas fue uno de los más atractivos de la fecha y la temporada: la visita a Lawn Tennis, que terminó con un festejo visitante por 35 a 25.
“Sabemos que el Regional es un campeonato en el que todos los fines de semana se juegan finales. Todos los equipos apuntan a este torneo y se reforzaron. Lawn Tennis es uno de los favoritos, los conocemos bien y sabíamos lo que nos esperaba. Pero la clave estaba en enfocarnos en nuestro juego, seguir mejorando y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para clasificar”, explica Domínguez.
El contexto hizo que este duelo tuviera un condimento especial. La reciente final del Anual, con victoria para el “Benjamín”, dejó una herida que el “Verdinegro” necesitaba cerrar con una actuación sólida en el parque 9 de Julio. Al mismo tiempo, fue una buena medida para evaluar el crecimiento del equipo luego de aquel partido definitorio.
Para Domínguez, la motivación está intacta. “Sabemos a dónde vamos a jugar los próximos partidos y lo que significa cada rival. Más allá del club que enfrentemos, lo importante es lo que hagamos nosotros. Este es un torneo largo, en el que hay que estar concentrados siempre. Lo bueno es que el grupo está fuerte y con hambre de seguir peleando por cosas importantes”. Así, entre la revancha emocional y la búsqueda de puntos clave, Tucumán Rugby sorteó un nuevo capítulo de su exigente calendario, con la mira puesta en volver a levantar una copa en el Torneo del Interior B, pero también apostando a competir en el Regional que recién está comenzando.