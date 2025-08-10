Alberdi en las sombras

Después de los guerreros de la Independencia vinieron los pensadores y constructores de la nación. Son dos roles diferentes, pero ambos esenciales. Y en este último grupo son pocos los que destacan tanto como el tucumano Juan Bautista Alberdi, uno de los grandes intelectuales del siglo 19 que hoy en el siglo 21 todavía nos ilumina. Sin embargo, no hay un lugar en el cual los argentinos puedan conocer su vida y obra. Su tumba está en la Casa de Gobierno, que tiene un acceso limitado, y apenas hay una plaquita que recuerda su fecha de nacimiento y muerte. Si no hay ningún acto en el Salón Blanco se habilita la visita a la tumba en algunos horarios del día y una guía voluntariosa cuenta brevemente su historia. Y eso depende bastante del capricho de quienes están en la entrada de la Casa de Gobierno. Las veces que estuve en ese pasillo nunca había nadie frente a la tumba. De hecho, hasta algún ministro de la provincia no sabía que efectivamente sus restos estaban allí. Su casa natal es ahora una pizzería en la que hay una placa detrás de un helecho que lo recuerda, y existe un bonito monumento a Alberdi, realizado por Lola Mora en la plaza Alberdi, a quince cuadras del centro, que está bastante deteriorado. En el recorrido de un turista por San Miguel de Tucumán no va a tener un lugar donde le expliquen la vida y la obra de uno de nuestros más grandes próceres. Alberdi no está en el circuito. Sería maravilloso que los argentinos de todas las edades tengan un lugar donde puedan conocer y aprender de las ideas de Alberdi, y conocer las circunstancias de su vida en el contexto de su tiempo. ¡Qué lindo sería que los tucumanos y los visitantes puedan recorrer tanto la Casa Histórica de la Independencia como un lugar donde rememoren al principal inspirador de la Constitución Nacional! El Gobierno nacional y el Gobierno provincial podrían pensar juntos cómo se puede poner en valor a un pensador que ha sido importante en la historia y puede ser muy importante en nuestro futuro. © LA GACETA



Fernando Ruiz - Profesor de Periodismo y Democracia en la Universidad Austral, miembro de la Academia Nacional de Periodismo.