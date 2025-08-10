Entrevista a Daniel Divinsky: “La Feria del libro es la única oportunidad en que los lectores tienen cara”

- La afirmación inicial es una buena metáfora para decir que soy un editor viejo. Pero la verdad es que estuvimos, mi mujer y yo, en todas las ferias del Libro que se hicieron, salvo en aquellas que tuvieron lugar en años en que estuvimos presos o en el exilio. También estuvimos en las “preferias” que se hacían en la calle, cerca de San Juan y Boedo, en Buenos Aires. La Feria es una experiencia muy particular en tanto es la única oportunidad en que los lectores, aquello que groseramente llaman mercado, tienen cara. Se ponen en contacto con los libros, vemos qué reacciones tienen. Es una forma de semblantearlos como no tenemos durante el resto del año. Y también es una oportunidad única porque, en general, las librerías no tienen todos los libros que las editoriales tenemos. Pero en los stands de las editoriales tenemos la superficie necesaria para ponerlos cara a cara con el lector.