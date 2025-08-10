El pulso dicotómico de la infancia contemporánea: entre lo analógico y lo digital

En última instancia, el objetivo es criar individuos que sean capaces de alternar lo mejor de ambos mundos. De esto se desprende, que no podemos cargar en ellos la responsabilidad absoluta cuando caigan en trampas afectivas o estafas económicas. Lo peor estará allí, en la inmediatez de uno o varios clics y, seremos los adultos, quiénes responderemos ante las pérdidas de los menores; a veces irreparables. De las ganancias no debemos preocuparnos, pues, harán a su capital futuro y bien está que ellos sean capaces de disfrutarlas.