Una paradoja ética

Héctor Ciapuscio, en su libro Nosotros y la tecnología, se refiere al famoso proyecto Manhattan. También alude a las relaciones de los científicos alemanes con el desarrollo de las investigaciones a propósito de la fisión nuclear y la no bomba de Hitler. Ciapuscio comenta que después de varias décadas se abrieron los archivos que contenían las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron Otto Hahn y Werner Heisenberg a propósito de la bomba de Hiroshima. Según la interpretación prudente y favorable de estas conversaciones, los científicos alemanes (en especial Heisenberg) tuvieron un ímpetu humanitario y dejaron prevalecer los valores éticos cuando aconsejaron negativamente a Hitler sobre la construcción de la bomba. Según Ciapuscio, Heisenberg desaconsejó a Albert Speer, el sagaz ministro de Armamentos y, además, pensó que la creación de la bomba conllevaría una tragedia y prefirió que su país perdiera la guerra antes que se produjera un desastre mundial.