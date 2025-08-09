Rosario Central llevó alegría y solidaridad al Hospital del Niño Jesús de Tucumán

“Queremos felicitarlos por el lugar, se ve una atención de primer nivel”, expresó el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, durante una jornada emotiva que unió deporte y salud pública en Tucumán. Integrantes del club visitaron el Hospital del Niño Jesús para compartir momentos especiales con pacientes pediátricos y sus familias, en una actividad que refuerza el compromiso social de la institución.
La visita contó con la presencia del ministro de Salud Pública de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz.
Un puente entre el fútbol y la salud
Belloso agradeció al personal y autoridades del hospital:
“Agradecerle al ministro, a la directora, y sobre todo a Roxana Alanis, presidenta de nuestra filial en Tucumán. Este tipo de iniciativas nacen del trabajo de las filiales, que nos acercan a estos lugares y nos permiten traer a nuestros jugadores, nuestras estrellas, y poner un poquito de corazón rosarino acá. Felicitarlos por el lugar, se ve una atención de primer nivel. Cuando estemos por acá, nos encantaría volver, porque ha sido un placer”.
Por su parte, el arquero y capitán Jorge “Fatura” Broun destacó el valor humano de la jornada:
“Primero agradecer a la gente del hospital que nos abrió las puertas. Nuestro club siempre ha tenido un fuerte compromiso social, y venir hasta aquí para sacar una sonrisa a los niños es algo que nos gratifica profundamente. El hospital está en condiciones excelentes; hablando con las madres, nos contaron que la atención que reciben es de gran calidad y eso reconforta”.
Un gesto que trasciende el deporte
La actividad no solo llevó alegría a los niños hospitalizados, sino que también reafirmó el vínculo entre deporte, salud y comunidad, demostrando que las alianzas solidarias pueden mejorar el bienestar infantil.
Además de Belloso y Broun, participaron en la visita Valentín Jiménez (jugador), Ariel Holan (director técnico), Carolina Cristianziano (vicepresidenta), y Adrián Maglia (vicepresidente segundo e intendente de Granadero Baigorria).
Desde la filial Tucumán de Rosario Central estuvieron presentes Roxana Alanis (presidenta), junto a Raúl Alanis, Roberto Carcanella y Julio Daud Rubino, socios fundadores.